В Пермском крае выявлено 447 новых случаев COVID-19

Общее число инфицированных в регионе достигло 92 825 человек. Фото: архив "КП"

Опубликованы новые данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. На 11 сентября 2021 года в Пермском крае выявлено 447 новых случаев заражения COVID-19. 36 человек из этого списка проходят лечение в больницах, 411 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в регионе достигло 92 825 человек, - сообщает краевой оперштаб по борьбе с инфекцией. – Среди новых инфицированных 181 мужчина, 266 – женщин и 66 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 72 человека, от 30 до 49 лет – 158 человек, 92 в возрасте 50-64 и 59 человек старше 65 лет.

Сейчас в больницах края находятся 2 969 человек, 160 из них – в тяжелом состоянии на ИВЛ. За минувшие сутки выздоровели и списались с больничного 494 человека.