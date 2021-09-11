В Пермском крае ищут утонувшего рыбака

Для поиска требуются лодки, «кошки» и эхолот со структурным сканером. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний раз 61-летнего Владимира Леонидовича Цыбина из Чусовского района видели живым 4 сентября днем. В этот день мужчина уехал на рыбалку на реку Чусовая. Он был на велосипеде Урал и был одет в рыбацкий костюм.

С того дня информации о его местонахождении нет, у родных есть версия, что он утонул. Они обратились к волонтерам, чтобы те помогли помочь найти тело в реке.

- Поиски без вести пропавшего пройдут в Чусовском районе на реке Чусовая, от конца поселка Лямино, до деревни Кучино, для поиска требуются лодки, «кошки», эхолот со структурным сканером, - обратились к жителям района поисковики.

По вопросам помощи обращаться по телефону 8-919-708-96-06 Людмила.