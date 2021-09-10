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Происшествия10 сентября 2021 18:32

«Громко кричала и звала на помощь»: В Прикамье насильника застигли на месте преступления

Соседи поспешили на крики
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Летом этого года, 8 июля, средь бела дня 28-летний парень из Уинского взломал замок в доме своего знакомого, зная, что его там нет. Он шел вовсе не к нему, а к той, которая находилась там.

Что происходило дальше, описали следователи.

- Он намеревался изнасиловать находившуюся в доме женщину, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Но та начала громко кричать и звать на помощь. Ее крики услышали соседи и вызвали сотрудников полиции. Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам - он был застигнут на месте преступления.

По статье о покушении на изнасилование обвиняемого будут судить – расследование закончено. Насильнику грозит до 6 лет лишения свободы.