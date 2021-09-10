В Прикамье будут судить директора «ПермОйлСервис»

Фото: краевая прокуратура.

В краевой прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора «ПермОйлСервис». Его обвиняют в растрате и отмывании денег в особо крупном размере.

- Он перевел на подконтрольные ему расчетные счета в общей сложности более 12 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - сообщили в надзорном ведомстве. – Также он легализовал более 6,7 миллиона рублей под видом совершения необходимых финансовых операций и покупки недвижимости от имени организации.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Перми.