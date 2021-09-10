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Общество10 сентября 2021 17:10

В стране прощаются с трагически погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым

Прикамье присоединилось ко всероссийской акции памяти
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: МЧС РФ.

Фото: МЧС РФ.

Сегодня, 10 сентября, в Москве состоялась церемония прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым. Почтить его память пришли, в том числе, президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу.

Затем кортеж с телом трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева прибыл на Северное кладбище в Санкт-Петербурге.

В пожарных частях по всей стране проходит всероссийская акция памяти министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева с включением сирен. К ней присоединились и сотрудники МЧС Пермского края. Во всех регионах страны пожарные и спасатели продолжают нести цветы ко входам главных управлений МЧС России, где установлена мемориальная доска в память о министре.

В Прикамье прощаются с Евгением Зиничевым

Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском при попытке спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который упал с обрыва в озеро.