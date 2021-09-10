В Прикамье налетчик с топором ворвался в дом к пенсионерке

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье полицейские поймали налетчика, который с топором напал на 66-летнюю пенсионерку.

Историю, которая случилась близ деревни Гагары под Оханском, рассказали в краевом МВД. Мужчина с топором ворвался в дом ничего не подозревающей пенсионерки. Она отдала ему 600 руб. После налетчик ударил ее топором по голове и заставил везти на личном авто до трассы. Там он высадил ее из машины и скрылся.

После такого пострадавшая не могла не обратиться к полицейским и бригаде врачей, которые увезли ее в больницу. Стражи порядка, в свою очередь, оперативно задержали налетчика – ранее судимого 58-летнего жителя Оханского округа.

Обгоревший автомобиль обнаружили недалеко от Очера. Преступник сжег его, чтобы «замести» свои следы.

К счастью, мужчина больше не представляет опасность для общества. Его взяли под стражу . Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». И не исключено, что в будущем появятся новые уголовные дела.