Капитан «Амкара» признан лучшим игроком месяца в клубе

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Капитан ФК «Амкар-Пермь» Евгений Тюкалов признан лучшим игроком августа в клубе по мнению болельщиков. За прошедший месяц нападающий забил 2 гола в ворота соперников.

Напомним, в августе «Амкар» провел 5 матчей, в которых дважды победил, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Так, пермяки разгромили «Ладу-Тольятти» (6:0) и обыграли на выезде «Зенит-Ижевск» (1:0). Сыграли домашнюю ничью с «Тюменью» (1:1) и выездную ничью с ульяновской «Волгой» (0:0). И проиграли дома лидеру первенства – «Челябинску» (0:1).

Сейчас «Амкар» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2. В активе команды – 17 очков, 5 побед, 2 ничьих и одно поражение в 8 матчах.