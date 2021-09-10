Ростехнадзор выявил нарушения безопасности на пермском заводе Henkel

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Западно-Уральское управление Ростехнадзора при проверке пермского филиала ООО «Хенкель Рус» (г. Пермь) выявило нарушения требований промышленной безопасности.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка проводилась с 13 по 26 августа 2021 года. Выяснилось, что в производственных помещениях предприятия нет сигнализации, которая предупредит о неисправной работе вентиляции.
Также отсутствует автоматический контроль за содержанием опасных веществ с подачей сигнала в помещение управления при достижении уровня ПДК и включением аварийной вентиляции.
В отношении юридического лица и должностного лица ООО «Хенкель Рус» возбуждены административные дела.