Пермский БК «Парма» сменит название

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» с начала нового сезона сменит название. Клуб будет называться «Парма-Париматч», сообщили «КП-Пермь» в клубной пресс-службе.

Именно так команда будет представлена в Единой лиге ВТБ и Лиге Чемпионов.

«Париматч и «ПАРМА» сотрудничают уже год, но сейчас партнерство выводит клуб на новый уровень. Бумекерский бренд впервые в истории профессионального спорта будет интегрирован в нейминг команды», - отметили в клубе.

Напомним, пермский клуб начнет новый сезон 14 сентября. В рамках квалификации на баскетбольную Лигу чемпионов пермяки встретятся с израильским «Хапоэлем-Эйлат» (0+).