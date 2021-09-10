Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт10 сентября 2021 12:13

Пермский БК «Парма» сменит название

С нового сезона в название клуба войдет и имя титульного спонсора
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: БК "Парма"

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» с начала нового сезона сменит название. Клуб будет называться «Парма-Париматч», сообщили «КП-Пермь» в клубной пресс-службе.

Именно так команда будет представлена в Единой лиге ВТБ и Лиге Чемпионов.

«Париматч и «ПАРМА» сотрудничают уже год, но сейчас партнерство выводит клуб на новый уровень. Бумекерский бренд впервые в истории профессионального спорта будет интегрирован в нейминг команды», - отметили в клубе.

Напомним, пермский клуб начнет новый сезон 14 сентября. В рамках квалификации на баскетбольную Лигу чемпионов пермяки встретятся с израильским «Хапоэлем-Эйлат» (0+).