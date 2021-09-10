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Происшествия10 сентября 2021 11:04

Пермячка украла более 1,7 миллиона рублей, пользуясь служебным положением

Теперь ей грозит лишение свободы до 10 лет
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

42-летняя пермячка, занимая должность главного бухгалтера в строительной компании, украла более 1,7 млн руб. Об этом рассказали в краевом МВД.

По версии следствия, она работала главным бухгалтером в строительной компании и по совместительству в транспортной фирме.

С июня 2016 года по июль 2017 года с помощью электронно-цифровой подписи директора, обвиняемая подписывала и отправляла платежные поручения о перечислении денег с расчетного счета строительной компании на расчетный счет подконтрольной ей транспортной фирмы. А после переводила деньги уже себе. Так, злоумышленница перевела себе более 1,7 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере и особо крупном размере». Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.