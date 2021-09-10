В Пермском крае от укусов клещей пострадало более 17,6 тысяч человек

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В Пермском крае с начала теплого сезона от укусов клещей пострадало 17 609 человек. А 3046 из них – это дети, рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Из исследованных в лабораториях клещей 2% – переносчики вирусного энцефалита. 40,5% клещей – иксодового боррелиоза. 3,5% особей поражены моноцитарным эрлихиозом человека и 2,6% - гранулоцитарным анаплазмозом.

Зарегистрировано 37 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 89 случаев боррелиоза.

Несмотря на осеннее похолодание, в ведомстве напоминают о мерах защиты от клещей. Например, надевать более закрытую и яркую одежду во время отдыха на природе. Пользоваться защитными средствами и регулярно осматривать себя и окружающих.