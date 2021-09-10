В Прикамье электромобили могут освободить от транспортного налога

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В Прикамье владельцы электрокаров могут быть освобождены от уплаты транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Помимо этого, владельцы таких авто могут получить льготы по налогу на имущество, которое будут распространяться на объекты инфраструктуры для электротранспорта.

По мнению властей региона, налоговые послабления должны мотивировать прикамцев использовать электротранспорт.

Министерство планирует внести предложение на рассмотрение депутатов Заксобрания до конца 2021 года. А сами налоговые льготы могут вступить в силу уже с 2022 года.