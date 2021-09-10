Выжил, но попал в больницу: в Перми 20-летний водитель врезался в дерево

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В Закамске молодой водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Как сообщает источник «КП-Пермь», ДТП произошло поздно вечером 9 сентября рядом с домом №39 по улице Адмирала Нахимова.

20-летний пострадавший в результате столкновения получил травмы. Его госпитализировали в одну из пермских больниц.

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