В центре Перми под колеса автомобиля попала 22-летняя девушка

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Фото: Василий Вахрин
В центре Перми рядом с домом по улице Куйбышева, 16 под колеса авто попала 22-летняя девушка. Как сообщает источник «КП-Пермь», ДТП произошло в районе 15:00 9 сентября.
Однако серьезных травм при наезде пострадавшая избежала. Врачи назначили ей амбулаторное лечение на дому.
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