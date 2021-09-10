В центре Перми под колеса автомобиля попала 22-летняя девушка

. Фото: Василий Вахрин

В центре Перми рядом с домом по улице Куйбышева, 16 под колеса авто попала 22-летняя девушка. Как сообщает источник «КП-Пермь», ДТП произошло в районе 15:00 9 сентября.

Однако серьезных травм при наезде пострадавшая избежала. Врачи назначили ей амбулаторное лечение на дому.

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