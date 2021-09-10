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Общество10 сентября 2021 8:08

В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам начала учебного года

На вопросы родителей ответят в городском департаменте образования
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

10 сентября с 11:00 до 12:00 в call-центре Перми пройдет прямая телефонная линия. Позвонить и задать свои вопросы, связанные с началом учебного года в образовательных учреждениях Перми, можно по телефону 2-059-059.

Как рассказали в пресс-службе пермской мэрии, на вопросы родителей ответят специалисты городского департамента образования.

Добавим, что по всем вопросам, связанным с получением дошкольного, школьного и дополнительного образованием в учреждениях Перми, можно проконсультироваться и в аккаунтах городского депобра в соцсетях.

Или позвонить по телефону: 212-70-50 или написать на электронную почту: do@gorodperm.ru.