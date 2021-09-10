В выходные без холодной воды останутся жители четырех районов Перми

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в грядущие входные частично без воды останутся дома в четырех районах Перми. Об этом рассказали в «Новогоре-Прикамье». Это связано с проведением аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ на сетях.

В результате чего, жители части Кировского, Ленинского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов останутся без холодной воды.

Так, с 10:00 10 сентября до 10:00 утра 11 сентября холодной воды не будет в домах по адресам:

- улица Баранчинская, 2, 10, 12

- улица Гашкова, 5, 9

В субботу 11 сентября с 9:00 до 17:00 воду отключат в домах по адресам:

- улица Воронежская, 1, 17А, 3, 8

- улица Генерала Панфилова, 10, 11А, 12, 13А, 14, 16, 17Б, 18, 18А, 19, 2, 20, 4А, 6/1, 6А, 8, 8А, 8Б, 9

- улица Глазовская, 1, 11/1, 3, 7, 9

- улица Мензелинская, 12, 7

- улица Нижнекамская, 25А

- улица Херсонская, 2

- улица Ялтинская, 10

С 9:00 до 18:00 часов в этот же день без воды останутся жители домов по адресам:

- улица Евгения Пузырева, 23

- улица Мозырьская, 26

- улица Оршанская, 17

В воскресенье 12 сентября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

- улица Борцов Революции, 8А

- улица Днепровская, 32, 41/4

- улица Ленская, 32

- переулок Лесопарковый, 4, 6, 16

- улица Линия 1-я, 41В, 49А, 53

- улица Линия 2-я, 21, 21А, 6

- улица Линия 4-я, 1

- улица Линия 5-я, 1В

- улица Невскаяя, 16

- улица Пышминская, 14.