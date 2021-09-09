Новые заражения COVID-19 выявлены в 26 муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

По информации Роспотребнадзора, на 9 сентября новые заболевшие COVID-19 выявлены в 26 муниципалитетах Пермского края.

Больше всего – 212 – выявили в Перми. Далее идет Лысьва, где обнаружено 54 заболевших. На третьем месте идет Чусовской городской округ. Там зафиксировано 37 случаев заболевания.

В Пермском муниципальном районе COVID-19 выявили у 21 жителя. В Добрянке – у 19, в Березниках и Соликамске – у 18. В Кудымкаре – у 14.

В Краснокамске коронавирус нашли у 12 горожан. В Губахе – у 7. А по 6 человек заболели в Кизеле и Кудымкарском муниципальном округе, по 5 – в Горнозаводском городском округе и Чайковском, по 4 – в Ильинском городском округе и Кунгуре.