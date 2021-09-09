Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 17:59

ООО «Техдоргрупп» займется ремонтом причала Речного вокзала

Компания стала единственным участником конкурса
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Перми причалы Речного вокзала отремонтирует ООО «Техдоргрупп». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Компания стала единственным участником конкурса.

Стоимость контракта осталась максимальной и составляет 405,4 млн руб. Подрядная организация полностью реконструирует части территории привокзальной площади, на которой стоит арт-объект «Счастье не за горами».

Асфальт заменит гранитная плитка, обновятся плиты берегоукрепления. Появится 51 опора освещения, будут отремонтированы пролетные строения верхнего уровня и и бетонные сооружения для швартовки судов.

Также подрядчик озеленит территорию, установит скамейки и урны. Полностью реконструкция завершится к концу 2022 года.