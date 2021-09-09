Водитель из Чайковского получил семь лет колонии за смертельное ДТП

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Чайковского получил семь лет колонии общего режима за наезд на пешеходов. Помимо этого, он лишен права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Трагедия случилась 6 февраля 2021 года. Как рассказали в пресс-службе Чайковского городского суда, подсудимый, будучи пьяным сбил троих пешеходов. Они переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Вокзальной.

В результате ДТП одна из потерпевших скончалась на месте. А еще двум, в том числе несовершеннолетнему, причинен тяжкий вред здоровью.