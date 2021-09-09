Фото: Администрация города Лысьвы

Лысьве присвоено звание «Город трудовой доблести». Об этом на заседании оргкомитета «Победа» рассказал президент России Владимир Путин.

На территории Прикамья это второй город с таким званием. В 2020 году его получила Пермь. Ранее инициативу присвоения Лысьве этого звания поддержали 100 тыс. жителей региона, сообщил Telegram-канал краевого правительства.

Помимо Лысьвы, почетное звание получили еще 11 городов России: Оха, Ступино, Кострома, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое, Чита, Дзержинск и Кемерово.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Лысьве изготавливали главный головной убор и защиту солдата – каски. Лысьвенский металлургический завод выпустил почти 10 млн касок СШ-40.