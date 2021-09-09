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Экономика9 сентября 2021 15:44

Власти рассматривают два участка в Перми для строительства онкодиспансера

Рядом с ними есть другие объекты сферы здравоохранения
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевые ласти определили два места, которые подходят для строительства будущего пермского онкодиспансера. Первый располагается в микрорайоне Липовая гора (площадь – 102 тыс. кв. м), второй – в Камской долине (222,4 тыс. кв. м). Эту информацию «КП-Пермь» подтвердили в пресс-службе краевого минстроя.

Так, на одном из этих участков и должен появиться новый онкологический диспансер. Об этом сообщил министр строительства Андрей Колмогоров.

«Рассматриваем именно эти два участка, так как рядом с ними есть объекты кадрового обеспечения. Рядом от Липовой горой располагается медсанчасть №1, а в Камской долине размещен целый медицинский кластер — перинатальный центр, кардиоцентр», - отметил глава краевого минстроя.

Строительство объекта может стартовать в следующем году.