В Перми на выходные откроются две городские ярмарки

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В Перми с 10 по 12 сентября откроются городские ярмарки (0+). Торговые комплексы появятся в Мотовилихинском и Свердловском районах. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Так, одна из ярмарок появится по адресу: улица Уинская, 10. А для второй откроется новая площадка по адресу: Комсомольский проспект, 91/2. Время работы обеих ярмарок с 11:00 до 19:00.

Напомним, на ярмарках можно купить фермерские продукты: картофель и овощи (свежие огурцы и томаты, лук, свекла, чеснок), зелень (укроп, петрушка), мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное домашнее яйцо и многое другое.