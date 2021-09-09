Роструд обнаружил в компании Xsolla нарушения трудового законодательства

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Роструд выявил нарушения трудового законодательства в компании Xsolla. Об этом сообщается в опубликованном ведомством документе.

Так, нарушения связаны с ненадлежащим оформлением трудовых договоров и локальных нормативных актов. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Проверка показала, что работников компании по соглашению сторон или сокращению не увольняли. Но в ООО «Иксолла» сообщили, что у компании есть планы уволить 21 сотрудника. В прочем, процедура сокращения еще не запущена.

Напомним, инцидент произошел в начале августа, когда было объявлено об увольнении из компании почти 150 сотрудников из-за их недостаточной вовлеченности и продуктивности во время удаленной работы.

После один из сотрудников Xsolla подал на компанию в суд и требует взыскать 1 млн руб. компенсации морального вреда с последующим восстановлением на работе.