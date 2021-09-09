ЛУКОЙЛ продолжает поддержку социальной сферы Пермского края

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приняли участие в церемонии передачи новых медицинских автомобилей 16-ти больницам региона. Церемония вручения автомобилей прошла в Чернушке в рамках благотворительной акции ЛУКОЙЛа «Территория добрых дел».

Также делегация приняла участие в открытии нового стадиона в центре Чернушки. На площади 20 тысяч квадратных метров разместились четыре беговые дорожки с резиновым покрытием, универсальная спортивная площадка для игр, тренажерная площадка, трибуны для зрителей и поле с искусственным газоном.

После церемонии открытия тренеры и игроки местного футбольного клуба «Нефтяник» провели мастер-класс для ребят, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах Чернушинского, Куединского и Уинского округов Пермского края.

Реализация социальных проектов в регионе осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и Пермским краем. Оно предусматривает строительство, реконструкцию и ремонт объектов в сфере здравоохранения, образования, инфраструктуры, культуры и спорта. В этом году запланировано строительство новой сцены Театра юного зрителя и двух общежитий Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Также реализуются другие крупные проекты на территории Прикамья: в Осе продолжается благоустройство фонтанной площади, в Чайковском – набережной. В Пермском районе, Октябрьском и Бардымском округах при поддержке ЛУКОЙЛа к новому учебному году отремонтированы школы.