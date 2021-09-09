Почти 100 % жителей Пермского края имеют доступ к мобильной связи 4G

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Доступ к мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE) Tele2 – дочерней структуры компании «Ростелеком» – имеют 92,92 % Пермского края. С четвертым поколением мобильной связи пользователи получили быстрый интернет, возможность онлайн-просмотра видеоконтента в высоком качестве, мощные абонентские устройства и развитую экосистему мобильных приложений.

Ольга Якимова, директор центра компетенций по поддержке услуг виртуального оператора макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня невозможно представить жизнь без сотовых телефонов. Мобильная связь настолько плотно вошла в нашу жизнь, что уже не верится, что каких-то 30 лет назад мы жили без нее. Кстати, наша компания активно продвигала сотовую связь на Урале. На сегодняшний день количество активных абонентов мобильной связи “Ростелекома” постоянно растет. Наши клиенты ценят удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у оператора. Пакетные предложения компании выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности – от малого бизнеса до крупных корпораций».

Регионы Уральского федерального округа, а также Пермский край занимают лидирующие позиции по количеству M2M-систем, которые используются в бизнесе для мониторинга датчиков и счетчиков, массового управления SIM-картами и других целей. В среднем в каждом из регионов Урала используется порядка 10 тысяч M2M-систем. Кроме того, «Ростелеком» и Tele2 поддерживают технологию eSIM. Это встроенная в смартфон цифровая SIM-карта, альтернатива физическим SIM-картам. Особенность технологии в возможности удаленно загружать и перезаписывать данные, необходимые для подключения к мобильному оператору.

Павел Ковальский, технический директор макрорегиона «Урал» Tele2:

«Мобильная связь для пользователей уже давно стала базовой услугой, без мобильного интернета большинству из нас сложно представить свой быт. Порядка 77 % жителей Урала пользуются смартфонами, за последние три года количество 4G-устройств в сети Tele2 выросло на 58 %. Объемы потребления интернет-трафика также стабильно растут. Мы ориентируемся на потребности жителей макрорегиона в качественной связи и не снижаем темпы стройки и модернизации сети».

Бесперебойной мобильной связью обеспечены и отдаленные населенные пункты регионов Урала. Благодаря антенно-мачтовым сооружениям (АМС), установленным «Ростелекомом», люди всегда могут оставаться на связи. Самая высокая АМС находится в городе Макушино Курганской области – 272 метра. Самая северная вышка связи стоит в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа на побережье Карского моря, самая южная – в поселке Павловский Челябинской области. Также в Челябинской области находится и самая необычная вышка, которая является точной копией Эйфелевой башни. Населенный пункт, в котором она находится, называется Париж. 50-метровая вышка, построенная «Ростелекомом», является одной из главных достопримечательностей Нагайбакского района.

Кроме того, в Пермском крае находится телекоммуникационная башня «Ростелекома», которая в этом году отмечает свое восемнадцатилетие. Высота вышки — порядка 180 метров, вес — 400 тонн. На отметке 114,5 метра находится технологическая площадка, которую сразу после окончания строительства жители региона прозвали «юбочкой», она придает всему сооружению неповторимый силуэт. Телебашня является неотъемлемой частью вида города со стороны Камы.

30 лет назад, в 1991 году, в России был совершен первый звонок по мобильному телефону. Первый звонок соединил Санкт-Петербург с американским городом Сиэтлом.