Взял предоплату и исчез: прикамец «продавал» в интернете несуществующую технику

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В Перми суд приговорил 27-летнего кудымкарца к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, молодой человек «продавал» в интернете технику, которой на самом деле у него не было. Ему удалось 8 раз обмануть обратившихся к нему людей.

Так, он выставлял на продажу снегоходы, вездеходы, тракторы, мотоциклы и мотоблоки. При этом использовал копии паспортов, которые выдавал за свои собственные документы.

Преступник просил с доверчивых клиентов внести предоплату за бронирование техники. Но как только к нему поступали деньги – сразу же заметал следы и отключал мобильный телефон.

Найти преступника было непросто: в целях конспирации он менял места жительства, сим-карты и изменял голос. Но личность его установили, а подтверждающие мошенничество улики были найдены в его квартире.