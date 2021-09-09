Алексей Дёмкин: В октябре запустят четырехполосное движение на участке улицы Строителей

Алексей Дёмкин. Фото: Виталий Кокшаров/Администрация Перми

В четверг, 9 сентября, глава Перми Алексей Дёмкин, руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин и члены депутатской комиссии в очередной раз съездили на улицу Строителей, чтобы проверить качество выполненных там работ.

Во время прошлой инспекции, которая была в мае, подрядчик рассказал, что первый этап строительства завершат в ноябре 2021 года, однако движение планируется открыть раньше.

Сегодня он сообщил главе города что первый этап строительства улицы уже заканчивается и четырехполосное движение на участке от улицы Куфонина до улицы Желябова готовится к открытию. Недавно силами этого же подрядчика закончили ремонт проезжей части на улице Героев Хасана. Алексей Дёмкин напомнил ему, что часть работ по благоустройству на улице Героев Хасана еще не завершена, и необходимо равномерно распределять рабочие ресурсы.

- К началу октября планируется открыть полноценное четырехполосное движение на участке от улицы Куфонина до улицы Желябова. Для этого необходимо завершить оставшиеся работы и установить светофор. Также для жителей расположенных здесь домов будет оборудуют местный проезд, установят шумозащитные экраны. На участке от улицы Желябова до улицы Вишерской сохранится двухполосное движение. Самое главное, что подрядчик быстро реагирует на все замечания и старается завершить работы качественно и раньше срока. Такая командная работа позволяет нам обеспечивать жителей качественной и удобной инфраструктурой, – заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Дмитрий Малютин акцентировал внимание подрядчика на культуре производства работ и создании для жителей удобных временных пешеходных дорожек.

Напомним, улица Строителей была задумана для того, чтобы перераспределить транспортные потоки и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Планируется, что после завершения ее строительства больше машин пойдет по Красавинскому мосту, который сейчас недостаточно загружен.

Четырехполосная магистраль длиной в 7 километров пройдет по промзоне микрорайона Паркового, затем вдоль улиц Рабочей и Самолетной с выходом на трассуСтахановская – Ива в микрорайоне Новоплоский. Проект улицы Строителей включает также возведение путепровода через улицу Карпинского и двух тоннелей, пересекающих Транссибирскую магистраль: один в створе улицы Углеуральской, второй - в створе улицы Вишерской. Ремонт улицы Строителей ведется по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края.