Театр Наций привезет в Пермь два спектакля

Фрагмент спектакля «Метод Гренхольма»

На сцене Пермского Театра-Театра состоятся гастроли двух спектаклей Театра Наций (художественный руководитель - народный артист России Евгений Миронов). 11 сентября в 18 часов пройдет спектакль «Метод Гренхольма» (18+) по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана. Четыре персонажа, каждый из которых хочет попасть на престижную вакансию в крупной компании, проходят через ряд тяжелых испытаний. Никто из них не может покинуть пустой таинственной приемной, но остаться должен только один.

12 сентября в 18 часов в спектакле «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра» (12+) актеры исполнят хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады. Знакомые всем мелодии приобретают уникальное звучание, которое объединяет не только разные поколения, но и разные эпохи.

Билеты: 1188 - 1340 руб.