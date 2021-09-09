Кредитная СберКарта признана самой выгодной в России по версии Frank RG

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Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании FrankRG, проведенном в связи с запуском Сбербанком нового продукта.

По экспертной оценке, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам до 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта полностью бесплатно. При подготовке рейтинга специалисты FrankRG оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Подробнее о методике и результатах исследования читайте здесь.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"В конце августа мы запустили новый флагманский продукт – кредитную СберКарту, в которой учли все самые популярные пожелания потребителей. Так, у карты появился длинный беспроцентный период – 120 дней, который работает максимально понятно и удобно для клиента. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё 3 месяца на то, чтобы погасить долг без процентов. Ставка для всех видов операций по карте в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете рекордно низкая – 9,8%, для всех остальных операций – 17,9%, а кредитный лимит составляет до 1 млн рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты. Кроме того, клиенту не нужно ничего платить за обслуживание и смс-уведомления. Все это делает СберКарту крайне конкурентоспособной, и мы высоко ценим её признание экспертами FrankRG".

Юрий Грибанов, Генеральный директор аналитической и консалтинговой компании FrankRG:

"Одна из целей нашей работы – дать бизнесу ориентиры, как создавать лучшие продукты для своих клиентов. По инициативе Сбербанка мы провели оценку нового карточного продукта — кредитной СберКарты. Мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом".