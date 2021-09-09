РГУ имени Губкина станет стратегическим партнером по подготовке нефтяников и газодобытчиков в Пермском крае

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В среду, 8 сентября, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов с рабочим визитом посетили старейший горно-нефтяной факультет Пермского «политеха».

Во время встречи было подписано соглашение между ПНИПУ и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина - одним из крупнейших в стране вузов, который готовит специалистов для нефтегазовой отрасли. Соглашение предусматривает научное взаимодействие и реализацию исследовательских и образовательных проектов для развития филиала ПНИПУ в Когалыме, созданного при поддержке ЛУКОЙЛа, а также академический обмен студентами и аспирантами, прохождение практики, совместные научно-исследовательские проекты.

Напомним, в 2019 году компания ЛУКОЙЛ, Пермский «политех» и власти Когалыма подписали трехстороннее соглашение, которое предусматривает создание в Когалыме филиала пермского «политеха» для будущих нефтяников. По словам ректора ПНИПУ, в прошлом году первая корпоративная группа из 24 студентов от Калининграда до Западной Сибири уже приступили к обучению в Перми. По специально разработанной образовательной программе по направлению «Нефтегазовое дело». Обучение они закончат в Когалыме, где открытие университетского кампуса запланировано на 2023 год.

Кроме того, в этом году сформировали еще две корпоративные группы, куда вошли 52 студента. А к направлению «Нефтегазовое дело» добавилась «Прикладная геология». Во время рабочего визита президент ЛУКОЙЛАа и глава региона встретились со студентами. Обращаясь к студентам Дмитрий Махонин выразил надежду, что в процессе учебы молодые люди подружатся и смогут ближе познакомиться с Пермским краем.

- Уверен, вы сделали правильный выбор, став студентами корпоративной группы. ПНИПУ – один из ведущих вузов России, главная кузница кадров прикамской промышленности», - сказал губернатор.

Вагит Алекперов в свою очередь отметил, что ЛУКОЙЛ продолжает увеличивать объемы бурения и реализовывать крупные проекты, поэтому высококвалифицированные кадры сегодня являются одной из главных составляющих успешного развития предприятия.

Также во время рабочей встречи было подписано еще одно соглашение между Пермским краем и РГУ. Губернатор отметил, что создание совместных проектов с крупнейшими вузами и образовательными центрами страны - одна из целей Пермского края.

«Такая кооперация позволяет создавать сетевые межвузовские программы. И у пермских студентов появляется возможность повысить квалификацию и пройти практику, например в Москве или Санкт-Петербурге, а потом вернуться в родной край и развивать свою карьеру. Вопросам трудоустройства молодых специалистов региональные власти уделяют также значительное внимание, в том числе, налаживая сотрудничество с предприятиями. Компания ЛУКОЙЛ яркий тому пример. Благодаря тесному взаимодействию, мы создаем условия для подготовки высококвалифицированных кадров и их дальнейшего трудоустройства, реализации совместных исследовательских проектов», - отметил Дмитрий Махонин.