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Общество9 сентября 2021 8:54

Участок трассы на подъезде к Перми отремонтируют за 1.6 млн рублей

Власти ищут подрядчика для выполнения работ
Анна Маркова
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Финансировать ремонт будет федеральный бюджет.

Финансировать ремонт будет федеральный бюджет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае будет отремонтирован участок федеральной трассы М-7 «Волга» Москва - Уфа на подъезде к Перми, всего чуть больше 10 км.

Власти ищут подрядчика для выполнения работ, конкурс уже объявлен. На сайте «Госзакупок» заказчик ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» предлагает исполнить ремонт по контракту за 1,6 млрд рублей. Финансировать ремонт будет федеральный бюджет.

Объект необходимо будет сдать до 15 декабря 2023 года.