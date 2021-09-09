На пожаре в Пермском крае погибли три человека

Трагедия произошла в селе Кын Лысьвенского района. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Пермском крае на пожаре погибли три человека, двое 67-летних мужчин и 65-летняя женщина. Трагедия произошла в селе Кын Лысьвенского района. Об этом сообщает следственный комитет по Пермскому краю.

Сообщается, что пожар произошел в трехквартирном, деревянном, одноэтажном жилом доме. После того, как огонь был локализован, в нем были найдены погибшие.

- В ходе осмотра тел погибших с участием эксперта признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщает СКР по Пермскому краю. В село Кын выехали следователи-криминалисты следственного управления и эксперт пожаротехник для проведения дополнительного осмотра. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

В региональном МЧС сообщили, что вызов пожарным пришел 23.32. На месте ЧП работали 50 человек и 15 единиц техники. Огонь ликвидировали несколько часов. Площадь пожара составила 260 кв.м.