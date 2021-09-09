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Общество9 сентября 2021 8:16

В Перми создадут городской питомник растений

Решение было принято на оргкомитете по случаю 300-летия города
Анна Маркова
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В Перми появится «Горзеленстрой» - учреждение, которое будет заниматься развитием городского питомника растений.

В Перми появится «Горзеленстрой» - учреждение, которое будет заниматься развитием городского питомника растений.

Фото: Василий Вахрин

В Перми появится «Горзеленстрой» - учреждение, которое будет заниматься развитием городского питомника растений. Об этом сообщил начальник Управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Теперь, возглавляемое ми ведомство, возьмет на себя функции по разработке и ведению Единой стратегии озеленения города. Будет создан долгосрочный плана развития в рамках муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство».

- В Перми городе довольно большой процент деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, - пишет Андреев. - По последним оценкам это 18% от всех деревьев улично-дорожной сети и объектов общего пользования. Для массовой реновации зеленых насаждений городской питомник жизненно необходим. Мы просто не сможем закрыть этот объем с помощью частных питомников, а привозить саженцы из-за рубежа очень затратное