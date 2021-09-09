В Перми будут достраивать два дома, сдачи которых дольщики ждут 8 лет

Два проблемных дома на улице Теплогорской в Перми будут достраивать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми будут достроены еще два дома, сдачи которых с нетерпением ждут дольщики. Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства решил, что дома по улице Теплогорская, 20, 22 в краевой столице будут достраивать. Передачи квартир на протяжении 8 лет ждут 168 дольщиков.

Четырехэтажные дома в 2012 году начала строить компания ООО «СИМ». Ввод в эксплуатацию планировался на 2013 год, но стройка встала. В 2015 году суд признал компанию банкротом и отпраздновать новоселье дольщикам так и не пришлось.

- Сразу после утверждения федерального механизма поддержки дольщиков Пермский край направил в Фонд ходатайство в отношении домов на улице Теплогорской, - сообщили в администрации губернатора Прикамья. - Фонд счел целесообразным достроить дома.