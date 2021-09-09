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Общество9 сентября 2021 6:31

Прогноз погоды на ближайшие дни в Пермском крае: дожди, мокрый снег и сильный ветер

Синоптики рассказали, какой будет погода с 9 по 11 сентября
Анна Маркова
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В Пермском крае в ближайшие дни погода будет холодной и дождливой.

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет холодной и дождливой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет холодной и дождливой. В четверг, 9 сентября, по информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачная погода с прояснениями, днем дождь, днем юго-западный, западный ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7º, днем +7, +12º.

В пятницу облачно, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8º, днем 6–11º.

В субботу, 11 сентября днем будет в в основном без осадков, но ночью снова пойдут дожди с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, днем 6–11º.