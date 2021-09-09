В Пермском крае коронавирус выявили в 38 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 91474 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 458 жителей в 38 территориях. В лидерах по числу заболевших Пермь – 131 случай. На втором месте – Добрянский городской округ - 34 человека с инфекцией. На третьем месте – Краснокамский городской округ – 33 заболевших.

В Чусовском городском 29 заболевших, в Чердынском городском округе – 25, в Лысьвенском городском округе – 18, в Карагайском муниципальном округе – 17. По 15 человек заболели в Березниках и Пермском муниципальном районе.

В Гремячинском городском округе заболели 13 жителей. По 12 случаев в Верещагинском и Соликамском городских округах. В Ординском муниципальном округе 11 пациентов, в Чернушинском городском округе – 10, в Оханском городском округе – 9, в Очерском городском округе – 8. В Частинском муниципальном округе ковид выявили у 7 жителей, в Сивинском муниципальном округе – у 6.

По 5 случаев в Нытвенском городском округе, Кишертском и Кудымкарском муниципальных округах, по 4 – в Суксунском городском округе, Гайнском и Юсьвинском муниципальных округах, по 3 – в Бардымском муниципальном округе, Красновишерском городском округе и Чайковском. По 2 случая в Кизеле, Кунгуре, а также в Косинском, Кочевском, Уинском и Юрлинском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в пяти территориях Пермского края. Это Губаха, Кудымкар, Еловский муниципальный округ, Горнозаводский и Октябрьский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 91474 жителя с коронавирусной инфекцией.