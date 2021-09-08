В Пермском крае женщину от смерти спасли соседи

Медики спасли пострадавшую, на ее сожителя следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Фото: архив "КП"

В поселке Бисер, что в Горнозаводском районе 43-летний мужчина едва не убил свою сожительницу, когда во время ссоры множество раз ударил ее ножом.

В СКР по Пермскому краю сообщают, что происшествие случилось в июне этого года. Парочка выпивала, а потом разругалась. Мужчина схватился за нож и бил им подругу, пока та не упала без чувств. Подумав, что женщина умерла, он вышел из дома с окровавленным ножом в руках. Это увидели соседи и вызвали полицию, подозреваемого задержали, а женщине вызвали «скорую».

Медики спасли пострадавшую, на ее сожителя следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.