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Происшествия8 сентября 2021 17:13

В Пермском крае женщину от смерти спасли соседи

Трагедия едва не случилась в поселке Бисер
Анна Маркова
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Медики спасли пострадавшую, на ее сожителя следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Медики спасли пострадавшую, на ее сожителя следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Фото: архив "КП"

В поселке Бисер, что в Горнозаводском районе 43-летний мужчина едва не убил свою сожительницу, когда во время ссоры множество раз ударил ее ножом.

В СКР по Пермскому краю сообщают, что происшествие случилось в июне этого года. Парочка выпивала, а потом разругалась. Мужчина схватился за нож и бил им подругу, пока та не упала без чувств. Подумав, что женщина умерла, он вышел из дома с окровавленным ножом в руках. Это увидели соседи и вызвали полицию, подозреваемого задержали, а женщине вызвали «скорую».

Медики спасли пострадавшую, на ее сожителя следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.