ПАО «Т Плюс» предупреждает о новом виде мошенничества

- Фото: Василий Вахрин

В июле-августе 2021г. появились случаи, когда неустановленные лица объявляют закупочные процедуры от имени ПАО «Т Плюс». Мошенники направляют потенциальным поставщикам товаров (работ, услуг) по электронной почте информацию или документы о якобы проводимых закупках с указанием ПАО «Т Плюс» как заказчика. При этом, в действительности, потребность в данных услугах у компании отсутствует, никакие процедуры не объявлялись, сотрудники в штате компании не числятся.

Мошенники представляются именами разных сотрудников. Их схема состоит в обязательном приобретении потенциальными поставщиками некого сертификата соответствия квалификации участника закупки стоимостью порядка 50 тысяч рублей.

Кроме «горячей линии», жалобы на противоправные действия поступают на телефон и электронную почту канцелярии ПАО «Т Плюс». Общее число обращений – от 10 до 50 в день.

Если Вам поступают обращения сомнительного характера, не позволяющие идентифицировать закупку или отправителя запроса, просим направлять такие сообщения на горячую линию ПАО «Т Плюс» по телефону 8 (800) 700-06-06 или на электронную почту: hotline@tplusgroup.ru.

Сообщения о фактах мошенничества, поступившие на «горячую линию», передаются в службу безопасности компании, которая передает их в правоохранительные органы.

Обращаем внимание, что ПАО «Т Плюс» при проведении закупочных процедур:

1. Публикует план закупок и вносит в него изменения на сайте Единой информационной системы (ЕИС). Каждая проводимая ПАО «Т Плюс» закупка имеет номер лота в плане закупок.

2. В обязательном порядке размещает извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры в своем личном кабинете ЕИС с привязкой к номеру лота в плане закупок.

3. В электронной форме размещает всю необходимую документацию в своем личном кабинете на сайте торговой площадки с указанием контактного лица – сотрудника ПАО «Т Плюс». Информация также дублируется на сайте компании в разделе закупки www.tplusgroup.ru.

4. В приглашениях к участию в закупочных процедурах обязательно указывает номер извещения о закупке, опубликованный в ЕИС, а также номер закупки на электронной торговой площадке (в случае проведения закупки в электронной форме).

5. Проводит закупки преимущественно в электронной форме. В этом случае подача заявок участниками и запросы заказчика участникам на разъяснение их оферт осуществляются через функционал электронных торговых площадок.

Просим учитывать данную информацию при получении приглашений на участие в закупочных процедурах ПАО «Т Плюс» или иных запросов, связанных с деятельностью компании.