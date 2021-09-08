Улица КИМ в Перми закрывается для перекладки 24 метра теплосети

Фото: «Т Плюс»

Энергетики предприятия «Пермские тепловые сети» и Пермского филиала «Т Плюс» заменят 24 метра теплосети диаметром 600 мм по ул. КИМ в Мотовилихинском районе Перми. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей в отопительном сезоне 2021-2022. Работы согласованы администрацией Перми.

В связи с ремонтом на период с 23-30 10.09.2021г. до 23-59 20.09.2021 закрывается проезд транспорта по улице КИМ на участке от ул. Металлистов до ул. К. Циолковского. Проезд общественного транспорта организован через улицы В. Соломина, В. Лебедева и К. Циолковского.

Временные остановки общественного транспорта для пассажиров автобусов будут установлены на улице В. Соломина. Просим автомобилистов заранее планировать маршрут движения, и обращать внимание на дорожные знаки в зоне ремонта.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры необходима для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.