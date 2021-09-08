В Перми открылась выставка об истории городского транспорта

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Знаете ли вы, что в Перми в качестве городского транспорта использовали теплоход? Как раньше оплачивали проезд в пермских автобусах? Почему трамваи в городе пустили на 15 лет позже, чем собирались? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить, посетив экспозицию «История транспорта г. Перми для детей и взрослых».

Выставка открылась в учебном центре «Современное образование» в рамках Исторического форума. Этот музейно-экскурсионный проект посвятили 300-летнему юбилею Перми.

На выставке много интересных экспонатов.

Руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, который посетил выставку, подчеркнул, что она будет интересна и взрослым, и детям.

- Исторический форум в этом году посвятили реке Каме, и здесь есть интересный раздел, посвященный речному транспорту, - отметил Дмитрий Малютин. - Я думаю, выставка понравится маленьким пермякам, но и взрослым она будет интересна. Например, не все сейчас знают, что было время, когда речной трамвайчик работал как общественный транспорт для внутригородских перевозок.

На выставке вы увидите среди прочих экспонатов и большой макет двухпалубного пассажирского теплохода «Москвич», который как раз и использовали в Перми в 1950-1970-е годы для перевозки горожан.

- Вот такие трамвайчики использовались у нас в Перми, как городской транспорт, - рассказал Андрей Маткин, член Оргкомитета по подготовке и проведению VI городского исторического Форума «Пермь – город на Каме». – На них пермяки добирались на другой берег Камы - из Ленинского района в Орджоникидзевский.

Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков, посвященных рождению пермского трамвая, пермским автобусам и такси, пермскому троллейбусу, речному транспорту. На выставке также будут проводиться экскурсии, лекции, состоится городской конкурс на лучшую историческую фотографию с видами городского общественного транспорта из семейного фотоальбома, презентаций.