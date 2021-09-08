В пермской гимназии пять классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

5 классов гимназии № 6 ушли на дистанционку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми на дистанционное обучение были переведены пять классов гимназии № 6. Причиной стал, выявленный у детей коронавирус. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Перми.

- На сегодняшний день в гимназии №6 подтверждено заболевание COVID-19 у пяти учащихся, - подтвердили «КП» в ведомстве. - В связи с этим обучение в пяти классах организовано в дистанционном формате. На сегодняшний день оснований для закрытия школы нет.

Сообщается, что в гимназии соблюдаются все меры борьбы с ковидом: есть антисептики, рециркуляторы, проводится ежедневная уборка, при входе термометрия.