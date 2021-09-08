В Перми пропала 30-летняя женщина

В Перми пропала 30-летняя Анна Рыжакова.

В Перми пропала 30-летняя Анна Рыжакова. Женщина ушла из дома 27 августа около 8.00, она проживает по улице Янаульская (Орджоникидзевский р-он). С тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59».

На вид пропавшей 30 лет, телосложение среднее, волосы прямые, темно-русые до плеч, кожа смуглая, глаза карие.

Была одета в бежевую болоньевая куртка, серо-голубые джинсы, черные кроссовки, с собой была черная сумка.

Если у вас есть информация о том, где находится Анна Рыжакова, сообщите по телефонам: 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г. Пермь; 8-952-661-93-02 Марина.