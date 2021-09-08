В Прикамье зарезали 20-летнего парня

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунгуре следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего молодого человека. Трагедия произошла 14 января этого года.

Подозревают в убийстве 24-летнего местного жителя. По информации СКР по Пермскому краю, вместе молодые люди работали на одном из предприятий Кунгура. 24-летний подозреваемый напал на коллегу на улице и 16 раз ударил складным ножом. От полученных ранений он скончался на месте. Следователи не называют подробности конфликта, лишь уточняют, что причиной стали «неприязненные отношения».

24-летнего молодого человека задержали, ему была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.