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Общество8 сентября 2021 11:32

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» ищет новое помещение

Учредитель фонда обратился к горожанам
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permfaces.com

Фото: permfaces.com

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» ищет новую площадку площадью от 500 квадратных метров. Об этом в Facebook написал учредитель фонда Дмитрий Жебелев.

«Хозяева помещения, в котором находится штаб «Дедморозим», предоставляли нам его 3,5 года бесплатно. И позволили сэкономить более 4 млн рублей, которые мы направили на помощь детям. Теперь «Дедморозим» нужен новый дом. Каждый, кто читает этот текст, может помочь его найти», - рассказывает Дмитрий Жебелев.

Сейчас в команде фонда состоят около 50 человек. Среди них врачи, медсестры и братья, психологи.

Также Дмитрий Жебелев сообщил, что в Перми сейчас нет работающих правил предоставления помещений таким командам, как «Дедморозим». Поэтому фонд просит помощи в поиске помещения у пермяков.