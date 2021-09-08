По следам Коляна: 18-летний житель Прикамья украл 21 крышку люка

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В Елово местный 18-летний житель украл 21 чугунную крышку и 8 чугунных опорных колец с кабельных и канализационных колодцев. Свои деяния он совершал с апреля по июль. Общий ущерб составил более 40 тыс. руб.

Как сообщили «КП-Пермь» в полиции, молодой вор был задеражан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Он признался в содеянном и рассказал, что похищал люки специально в вечернее время. Затем кувалдой разбивал их на куски и вывозил в пункт приема металла в Осу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.