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Общество8 сентября 2021 11:11

По следам Коляна: 18-летний житель Прикамья украл 21 крышку люка

Будете в Елово – смотрите под ноги
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Елово местный 18-летний житель украл 21 чугунную крышку и 8 чугунных опорных колец с кабельных и канализационных колодцев. Свои деяния он совершал с апреля по июль. Общий ущерб составил более 40 тыс. руб.

Как сообщили «КП-Пермь» в полиции, молодой вор был задеражан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Он признался в содеянном и рассказал, что похищал люки специально в вечернее время. Затем кувалдой разбивал их на куски и вывозил в пункт приема металла в Осу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.