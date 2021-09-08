Мать двоих детей из Пермского края лишили свободы за долг по алиментам

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40-летняя жительница Чайковского отправится на 8 месяцев в колонию за неуплату алиментов своим 14-летнему и 10-летнему сыновьям. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФССП России.

Так, мать, лишенная родительских прав, не интересовалась своими детьми и не оказывала им, материальную поддержку. А зная, где живут мальчики, за 9 лет она ни разу их не навестила, не поздравляла с праздниками и не дарила подарки.

Отметим, что ранее женщина уже была осуждена за неуплату алиментов. Суд приговорил ее к 6 месяцам исправительных работ, но позже наказание было заменено на 2 месяца лишения свободы.

После должница продолжила вести беззаботный образ жизни. А когда алиментный долг на каждого ребенка превысил 650 тыс. руб., суд приговорил алиментщицу к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.