В Прикамье привезли крупную партию вакцины от COVID-19

Фото: permkrai.ru

В Пермский край приехала крупная партия вакцины от COVID-19 в количестве 24,5 тыс. комплектов. Препарат распределят между поликлиниками и частными клиниками Прикамья, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, поставить прививку от COVID0-19 может любой житель края старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Иммунизация двухкомпонентными вакцинами проводится с интервалом в 14-21 день и зависит от препарата для прививки.

Всего с начала года в Прикамье поступило более 922 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».