Пермяк установил всероссийский рекорд на полумарафоне «Золотое кольцо»

Фото: Министерство спорта Пермского края

В Ярославле состоялся забег Ярославский Полумарафон, в рамках которого проводится Чемпионат России по Полумарафону. Как сообщили в пресс-службе краевого минспорта, Пермский легкоатлет Владимир Никитин выиграл этот турнир и установил новый рекорд России. Он преодолел дистанцию за 1 час и 42,27 секунд. Полумарафон собрал порядка 4 тыс. участников из 200 городов.

Отметим, это второй рекорд России, который установил Владимир Никитин в этом сезоне. В июле спортсмен обновил достижение в беге на 5000 м легендарного Валерия Абрамова, который держался 40 лет.

Также спортсмен побил свой рекорд в полумарафоне (1 час, 1 минута и 9 секунд).

Помимо двух рекордов России у Никитина золотой дубль Чемпионата страны на 5000 и 10000 м, победа в престижном пробеге вокруг озера Хепоярви 2021 и на полумарафоне Северная столица 2021.