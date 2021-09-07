Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис PayDay для зарплатных клиентов банка. Теперь они могут моментально перевести себе на карту деньги за фактически отработанное количество дней в любое время в приложении Райффайзен Онлайн. При этом зарплатным клиентам будут доступны текущий баланс доступной для вывода суммы и подробный расчёт о начислениях. Для работодателя процесс расчета и выплаты заработной платы остается неизменным.

При подключении сервиса в учетную систему компании интегрируется модуль, который автоматически фиксирует количество отработанного сотрудником времени, а также другую информацию, влияющую на сумму заработка. Модуль переводит сотруднику деньги с расчетного счета, открытого в рамках проекта. При этом вся информация из табеля сотрудника поступает в обезличенном виде и не хранится на стороне сервиса. Каждый выданный аванс автоматически появляется в расчетном листке, и в дни выплаты зарплаты она уменьшается ровно на ту сумму, которая была ранее получена сотрудником через сервис. Все переводы через сервис полностью автоматизированы и не требуют участия бухгалтеров. Для подключения сервиса компании, которая использует зарплатный проект Райффайзенбанка, необходимо оставить заявку на сайте.

При необходимости компания может установить сотрудникам лимит по выводу средств через сервис в размере 30% – 75% от суммы заработанного. Также компания может предоставлять доступ к сервису сотрудникам выборочно, проставив отметки в учетной системе. Сотрудники смогут переводить деньги в любое время суток благодаря интеграции сервиса с Системой Быстрых Платежей (СБП). Для того, чтобы воспользоваться сервисом PayDay, зарплатному клиенту достаточно иметь смартфон с установленным приложением Райффайзен Онлайн.

«Мы хотим, чтобы наши зарплатные клиенты принимали своевременные и выгодные для них решения при управлении личными финансами. Возможность пользоваться заработанными, а не кредитными деньгами, мгновенно, не привязываясь к стандартным двум датам внутри месяца, — важный шаг в этом направлении. Благодаря совместной работе с командой Mail.ru Group нам удалось создать комфортный клиентский путь внутри нашего мобильного приложения, а реализация сервиса через СБП позволила добиться мгновенности при зачислении средств. Очень рад, что именно наши клиенты первыми в России смогут воспользоваться удобным процессом получения зарплаты в любой день через СБП. Кроме того, мы видим интерес к проекту со стороны успешных и технологичных компаний как инструмент, работающий на бренд работодателя», — отметил Владимир Лефтерогло, руководитель отдела роста портфеля зарплатных клиентов Райффайзенбанка.

«Мы видим, что на рынке активно появляются новые примеры использования сервиса B2C, позволяющего реализовать самые разнообразные сценарии, в том числе с выплатой заработной платы. Считаем, что новый сервис PayDay будет интересен широкому кругу клиентов Райффайзенбанка», — заявил Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК. «Мы уверены, что сервис PayDay с его инновационным подходом завоюет достойное место на рынке – для этого есть все предпосылки. Менять процессы, которые функционируют на протяжении не одного десятилетия – всегда сложно. Но нам приятно осознавать, какой большой путь мы проделали, а ощутимый отклик со стороны российских компаний – лишнее тому подтверждение», – отметил Сергей Молчанов, директор по развитию и интеграции Mail.ru Group, основатель сервиса PayDay.

Узнать об условиях подключения сервиса и оставить заявку можно на сайте банка.