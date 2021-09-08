В Прикамье на горячей линии по COVID-19 стало больше операторов

. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Прикамье увеличено количество операторов горячей линии по COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Так, ежедневно на горячую линию поступает более 850 звонков от прикамцев. Поэтому в будние дни число операторов колл-центра увеличили с 20 до 25. А в выходные звонки граждан смогут обработать 15 операторов.

Отметим, что всего за август на горячую линию позвонили более 26,5 тыс. раз.

Колл-центр по вопросам COVID-19 и ОРВИ в Прикамье создан в марте 2020 года. Операторы отвечают на вопросы о ПЦР-тестах, ковидных ограничениях, сертификатах о вакцинации и работе мобильных пунктов вакцинации.